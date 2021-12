Lars van der Haar doet donderdag niet mee aan de Azencross van Loenhout. De Europees kampioen veldrijden heeft nog te veel last van een blessure aan zijn knie, die hij opliep bij een crash in de Jaarmarktcross van Niel in november.

Van der Haar neemt de komende dagen uit voorzorg rust. Mathieu van der Poel deed ook al niet mee aan de cross in Loenhout. De wereldkampioen heeft een rugblessure.

De voorbije dagen finishte de dertigjarige Van der Haar bij wereldbekerwedstrijden in zowel Dendermonde als Heusden-Zolder als tiende.

Anderhalve maand geleden boekte Van der Haar in het Tsjechische Tábor zijn eerste wereldbekerwinst sinds 2017. Hij deed dat een week nadat hij in Drenthe voor de tweede keer in zijn loopbaan Europees kampioen was geworden.

Van der Poel maakte afgelopen weekend zijn rentree in het veld, maar stapte maandag in de Superprestige-veldrit in Heusden-Zolder in de zevende ronde al af vanwege zijn rugklachten. Hij ontbreekt zondag ook in Hulst.