Mathieu van der Poel verschijnt toch niet aan de start van de veldritten in Loenhout (donderdag) en Hulst (zondag). De Nederlander heeft nog te veel last van zijn rug en heeft zich afgemeld.

De 26-jarige Van der Poel maakte afgelopen weekend zijn rentree in het veld, maar stapte maandag in de Superprestige-veldrit in Heusden-Zolder in de zevende ronde al af vanwege zijn rugklachten.

"Medisch onderzoek op dinsdagochtend heeft een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht gebracht, waardoor de fiets opnieuw tijdelijk aan de kant moet", zo laat Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, dinsdag weten.

Het is nog niet duidelijk wanneer Van der Poel terugkeert in het veld. In januari volgen er nieuwe onderzoeken. Dan zal er gekeken worden wat de planning wordt van de regerend wereldkampioen veldrijden.

"Het is balen, maar het is wat het is", aldus Van der Poel. "Het probleem is er al langer, en ik ben ergens wel opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die door extra rust en behandeling kan worden verholpen."

"Iedereen weet dat het WK in Amerika (eind januari) het eerste grote doel van 2022 is, maar het is zeker niet het enige of het laatste. Ik wil eerst volledig herstellen, zonder tijdsdruk, zodat ik over mijn volledige mogelijkheden kan beschikken."