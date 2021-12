Jumbo-Visma heeft besloten om talent Tim van Dijke vervroegd onderdeel te maken van de hoofdmacht. De nationaal kampioen bij de beloften behoort met ingang van zaterdag al tot de profploeg van de Nederlandse wielerformatie.

De 21-jarige Van Dijke zou eigenlijk per 1 januari 2023 de overstap maken vanuit de ontwikkelingsploeg van Jumbo-Visma. Dat moment wordt vervroegd vanwege het vertrek van topsprinter Dylan Groenwegen én de snelle ontwikkeling van Van Dijke.

"Bij Jumbo-Visma is er geen harde grens tussen het WorldTour-team en de opleidingsploeg. We kiezen per persoon een programma dat het best bij de renner past. Tim ontwikkelt zich razendsnel", vertelt Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma.

"Daarom denken wij dat hij een uitdagend programma nodig heeft, waarbij wedstrijden van de WorldTour-ploeg worden afgewisseld met die van het development team. Aankomend jaar wordt Tim nog begeleid vanuit de opleidingsploeg, maar gaat hij ook zijn eerste stappen zetten in de WorldTour."

Het talent van Van Dijke kwam begin oktober al tot uiting tijdens de Ronde van Kroatië, waarin hij al voor het eerst mocht meedoen met de elite van Jumbo-Visma. De Zeeuw won er de slotrit en boekte daarmee zijn eerste profzege.

In juni reed Van Dijke al naar de nationale titel bij de beloften. Hij troefde toen zijn tweelingbroer Mick van Dijke af, die vanaf 2022 eveneens voor de profploeg van Jumbo-Visma koerst.