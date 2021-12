Amy Pieters wordt door Spaanse artsen nog minimaal drie dagen in een kunstmatige coma gehouden. De doktoren benadrukken dat extra rust in dit stadium een betere kans op herstel geeft, aldus haar wielerploeg SD Worx maandag.

De dertigjarige Pieters kwam donderdag ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calp. Ze verloor daarbij het bewustzijn.

Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis, waar ze een schedeloperatie onderging. Bij die operatie is door de artsen de druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val tijdens een sprinttraining.

"De Spaanse artsen in het ziekenhuis in Alicante hebben in overleg met diverse Nederlandse doktoren besloten om Pieters nog minimaal drie dagen langer in een kunstmatige coma te houden", meldt SD Worx in een verklaring. "De artsen kunnen pas een inschatting maken van de eventueel ontstane schade wanneer ze Pieters laten ontwaken."

SD Worx vraagt de privacy van de betrokkenen te respecteren. "Momenteel kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan over het ongeval. Binnen SD Worx is iedereen erg ontdaan en in gedachten bij Amy en haar naasten."