Harrie Lavreysen is maandag voor het eerst Nederlands kampioen op de sprint geworden. De baanwielrenner was in Apeldoorn Sam Ligtlee de baas in de eindstrijd. Tijmen van Loon werd derde.

Lavreysen veroverde afgelopen zomer in Tokio olympisch goud op de sprint en werd de afgelopen drie jaar ook wereldkampioen op het onderdeel. Een Nederlandse titel ontbrak nog op het palmares van de 24-jarige Brabander.

"Op de een of andere manier is het er nooit van gekomen. Ik wilde de NK graag rijden, omdat er eindelijk weer eens een baanwedstrijd kon plaatsvinden in Nederland", vertelde Lavreysen na zijn zege.

Ondanks zijn status was hij op voorhand niet helemaal zeker van de titel. "Ik heb net Kerst gevierd en niet echt naar het evenement toe getraind. Uiteindelijk is mijn niveau dit jaar zo bizar hoog dat ik ook zonder echte training kan winnen. Ik heb natuurlijk al mooie titels behaald dit seizoen, maar ook deze trui is zeker welkom."

Herstelde Van Riessen wint keirin bij de vrouwen

Laurine van Riessen pakte de titel op de keirin. Ze sloot zo een seizoen waarin ze door tegenslag werd geplaagd op een positieve manier af.

Een val op de Olympische Spelen en een positieve coronatest verpestten het jaar voor haar. In Tokio liep ze meerdere botbreuken op.

"Ik kon net op tijd de training hervatten om hier weer mee te doen. Het is mooi om nog een keer te winnen dit seizoen. Ik kom nog in actie op deze NK, maar één titel is alvast binnen", aldus Van Riessen. Hetty van de Wouw werd tweede en Lonneke Geraerts reed naar het brons.

Ook Yoeri Havik (scratch), Brian Megens (achtervolging) en Daniek Hengeveld (puntenkoers) pakten een nationale titel.