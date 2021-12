Wout van Aert won maandag ook de vijfde veldrit waar hij deze winter aan de start was verschenen. Toch twijfelt de Belg van Jumbo-Visma nog altijd over zijn deelname aan het WK eind januari.

"Ik vrees dat ik deze vraag nu elke dag zal krijgen", zei Van Aert lachend nadat hij in Heusden-Zolder met ruime voorsprong als winnaar over de streep was gekomen. Een dag eerder werd na zijn zege in Dendermonde het WK ook al aangesneden.

Van Aert twijfelde al voor de start van het veldritseizoen over het WK, dat op 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville wordt gehouden. Die planning is niet ideaal, omdat hij nog op trainingskamp wil voor de Strade Bianche, die vijf weken later wordt verreden. Concurrenten als Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zien de verre reis en de jetlag niet als een belemmering voor WK-deelname.

"Ik ga het er pas na het Belgisch Kampioenschap (op 9 januari, red.) over hebben, dat blijf ik zeggen", zei Van Aert maandag.

Van Aert etaleert topvorm opnieuw

Als hij zijn huidige vorm weet vast te houden, dan is Van Aert de absolute topfavoriet voor de regenboogtrui. Hij kreeg na zijn demonstratie in Heusden-Zolder de vraag of hij al eerder zo goed was geweest na vijf crossen. "Ik denk niet dat ik ooit eerder vijf crossen op rij gewonnen heb", zei hij lachend. "Dat zegt misschien genoeg."

Van der Poel werd maandag op ruime achterstand gereden en gaf na drie kwartier op, Pidcock werd op ruim een minuut van Van Aert tweede.

Na zijn inspanning op Tweede Kerstdag was het voor Van Aert even afwachten hoe de benen een dag later zouden voelen. "Zo'n moddercross is altijd een aanslag, maar bij het losrijden merkte ik vanochtend dat ik hersteld was", vertelde hij monter.

Tot het Belgisch kampioenschap staan er voor Van Aert nog vijf veldritten op het programma, te beginnen woensdag in het Vlaamse Diegem. "Overal waar ik start, rijd ik om te winnen. Dat is nooit anders geweest."