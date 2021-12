Wout van Aert heeft maandag ook de Superprestige-veldrit in Heusden-Zolder gewonnen. Zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel gaf na twee derde van de cross op. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand.

Op Tweede Kerstdag schreef Van Aert al de cross in Dendermonde op zijn naam. Van der Poel reed daar zijn eerste veldrit sinds een knieblessure en was na afloop tevreden met zijn tweede plaats.

Een dergelijke klassering zat er maandag niet in voor de wereldkampioen. Hij reed in een groepje op twee minuten van Van Aert toen hij na zes van de negen rondes opgaf. Het was voor het eerst sinds 2018 dat 'VDP' opgaf bij een veldrit.

Van Aert was maandag veruit de sterkste. De Belg van Jumbo-Visma liet de concurrentie ver achter zich en boekte zijn vijfde zege van deze winter.

Op een minuut achter de winnaar was de Brit Tom Pidcock in de sprint om de tweede plaats nipt sneller dan de Belgen Eli Iserbyt en Quinten Hermans. Corné van Kessel was op de zesde plek de beste Nederlander, Lars van der Haar werd tiende.

Lucinda Brand komt juichend over de streep in Heusden-Zolder. Lucinda Brand komt juichend over de streep in Heusden-Zolder. Foto: Getty Images

Brand klopt Van Empel

Bij de vrouwen was Lucinda Brand opnieuw de beste in Heusden-Zolder. De wereldkampioene was net te sterk voor haar landgenote Fem van Empel.

Het was voor de 32-jarige Brand haar vijfde zege in de eerste zes wedstrijden van de Superprestige. De Nederlandse had een dag eerder in Dendermonde al haar vijfde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker geboekt. In beide klassementen gaat Brand aan de leiding.

In Heusden-Zolder zette Brand na de tweede van zes rondes even aan. Alleen de negentienjarige Van Empel kon mee. De routinier in de regenboogtrui ging tijdens de vierde ronde in een afdaling onderuit, maar sloot al snel weer vooraan bij de talentvolle veldrijdster aan.

Op het laatste stuk naar de finish bleek de ervaren Brand toch de sterkste. Annemarie Worst kwam zo'n twintig seconden later als derde over de finish. Ook Shirin van Anrooij (vierde), Denise Betsema (vijfde), Inge van der Heijden (zevende), Manon Bakker (achtste) en Yara Kastelijn (tiende) eindigden in de top tien. Ceylin del Carmen Alvarado stapte tijdens de vierde ronde af.

"Het was een sprint van één ronde", zei Brand na de race tegen Sporza. "Fem is heel rap en dat wist ik. Misschien haalt de ervaring het wel van de jeugd, maar ze moet dan niet te veel bijleren. Dit heeft krachten gekost."

In de Superprestige bij de vrouwen staat nog één race op het programma: 12 februari in Gavere (België). Brand heeft een voorsprong van zeven punten op Betsema en een van acht punten op Worst.