Met 49 seconden achterstand op de oppermachtige Wout van Aert eindigde Mathieu van der Poel zondag als tweede in zijn eerste veldrit van deze winter. Daar was de wereldkampioen content mee.

"Dit is in de lijn der verwachtingen", zo omschreef Van der Poel zijn optreden in Dendermonde tegen VTM. "De eerste helft van de wedstrijd was het best oké, in het tweede deel was ik zoals verwacht conditioneel niet goed genoeg."

'VDP' reed op Tweede Kerstdag in Dendermonde een week later dan gepland zijn eerste veldrit. Door het trage herstel van zijn knieblessure moest de alleskunner op de fiets zijn rentree uitstellen.

De renner van Alpecin-Fenix verwacht spoedig goed genoeg te zijn om Van Aert echt tegenstand te bieden. "Hopelijk ben ik snel terug in orde. Ik heb vooral wedstrijdhardheid nodig om beter te worden."

"Ik merkte dat ik vandaag niet super diep kon gaan. Ik reed in één tempo naar de finish en gelukkig was dat goed genoeg voor de tweede plek", zei de 26-jarige Van der Poel.

Van der Poel en Van Aert maandag opnieuw tegen elkaar

Hij krijgt al snel de kans om meer crossen te rijden. Maandag treft hij Van Aert opnieuw, in Heusden-Zolder in een cross uit de Superprestigereeks. De eerstvolgende wereldbekerwedstrijd is op 2 januari in het Zeeuwse Hulst.

"Het kan snel gaan, zeker met parcoursen die me meer op het lijf geschreven zijn", keek Van der Poel gretig vooruit.