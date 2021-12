Mathieu van der Poel is bij zijn eerste veldrit van het seizoen als tweede geëindigd. De wereldkampioen moest op Tweede Kerstdag bij de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde alleen zijn eeuwige rivaal Wout van Aert voor zich dulden. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand.

Van der Poel had vooraf laten weten niet te verwachten bij zijn rentree in het veld meteen mee te kunnen doen om de winst. Wel ging hij sterk van start en nestelde zich met de Belgen Van Aert en Toon Aerts aan kop van de wedstrijd, die vanwege coronamaatregelen zonder publiek werd verreden.

Halverwege liet Van Aert, die net is teruggekeerd van een trainingskamp met Jumbo-Visma, zien momenteel meer inhoud te hebben. Hij reed weg bij zijn medekoplopers en liep daarna gestaag verder uit.

Van der Poel wist op het modderige en technische parcours Aerts voor te blijven, maar moest op Van Aert aan de streep 49 seconden toegeven. Corné van Kessel werd zesde, Tom Pidcock stelde teleur met de achtste plaats.

Van der Poel moest rentree uitstellen

De 26-jarige Van der Poel had eigenlijk afgelopen weekend al zijn eerste crossen willen rijden. Hij kwam echter niet in actie in Rucphen en Namen, omdat het herstel van zijn knieblessure trager verliep dan gehoopt.

Van der Poel rijdt deze winter een klein aantal veldritten. Zijn hoofddoel is het WK eind januari in het Amerikaanse Fayetteville. Hij hoopt dan voor het vierde jaar op rij de regenboogtrui te pakken.

Van Aert en Van der Poel treffen elkaar maandag opnieuw, dan in Heusden-Zolder in een cross uit de Superprestigereeks. De eerstvolgende wereldbekerwedstrijd is op 2 januari in het Zeeuwse Hulst.

Brand wint en verstevigt leidende positie in wereldbeker

Bij de vrouwen zegevierde wereldkampioene Brand die daarmee haar leidende positie in het wereldbekerklassement verstevigde. Voor de 32-jarige Brand was het al haar vijfde overwinning in twaalf wereldbekercrossen.

In Dendermonde reed Brand in de derde van vijf ronden weg uit een grote kopgroep. Alleen de Amerikaanse Clara Honsinger kon nog enigszins in de buurt blijven en werd op vier seconden tweede. Denise Betsema reed als nummer drie naar het podium.

"Naar het einde toe kwam Honsinger sterk terug, maar ik hield mijn voorsprong goed in de gaten en had nog wel wat extra energie in de benen voor als het nodig was geweest", reageerde Brand bij Sporza.

Brand heeft met nog drie crossen te gaan een voorsprong van 23 punten op Betsema, Puck Pieterse staat derde. Van de twaalf wereldbekerwedstrijden werden er dit seizoen elf door een Nederlandse gewonnen. Alleen de Hongaarse Kata Blanka Vlas wist de hegemonie (in Overijse) te doorbreken.