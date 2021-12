Lucinda Brand heeft zondag de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Belgische Dendermonde gewonnen. De wereldkampioene verstevigt daarmee haar leidende positie in het klassement.

Voor de 32-jarige Brand was het al haar vijfde overwinning in twaalf wereldbekercrossen. Ze zegevierde dit seizoen eerder in Fayetteville, Tábor, Besançon en Namen.

In Dendermonde reed Brand in de derde van vijf ronden weg uit een grote kopgroep. Alleen de Amerikaanse Clara Honsinger kon nog enigszins in de buurt blijven werd werd op vier seconden tweede. Denise Betsema reed als nummer drie naar het podium.

"Naar het einde toe kwam Honsinger sterk terug, maar ik hield mijn voorsprong goed in de gaten en had nog wel wat extra energie in de benen voor als het nodig was geweest", reageerde Brand bij Sporza.

Brand heeft met nog drie crossen te gaan een ruime voorsprong op Betsema, Puck Pieterse staat derde. Van de twaalf wereldbekerwedstrijden werden er dit seizoen elf door een Nederlandse gewonnen. Alleen de Hongaarse Kata Blanka Vlas wist de hegemonie (in Overijse) te doorbreken.

Ook de mannen komen zondagmiddag in actie in Dendermonde. Mathieu van der Poel maakt zijn rentree in het veld en neemt het op tegen onder anderen zijn grote rivaal Wout van Aert.