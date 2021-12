Er zijn flinke zorgen over de situatie van Amy Pieters. De dertigjarige wielrenster kwam donderdag zwaar ten val tijdens een trainingsrit in Spanje, werd in een ziekenhuis in Alicante geopereerd aan haar schedel en wordt daar sindsdien in slaap gehouden.

"De operatie op zichzelf is gelukt. De artsen waren tevreden. Nu is het afwachten hoe Amy straks uit haar slaap komt. Fingers crossed. Er is veel onzekerheid", zegt ploegleider Danny Stam van Pieters' ploeg SD Worx vrijdag tegen het AD.

Pieters, die meervoudig wereldkampioene in het baanwielrennen is, zal de komende dagen nog een kunstmatige coma worden gehouden. Daarna wordt bekeken of er eventuele neurologische schade is.

De crash deed zich voor in het Spaanse Calp na een botsing binnen de nationale baanploeg. Bondscoach Fulco van Gulik bleef met een kleine delegatie in Spanje om Pieters te steunen. Ook haar familie is inmiddels gearriveerd.

Pieters is als baanrenster drievoudig wereldkampioene op de koppelkoers. Ze veroverde haar titels samen met de recent gestopte Kirsten Wild. Het duo veroverde ook één keer WK-zilver en drie keer brons op een EK.

Op de weg werd Pieters dit jaar onder meer Nederlands kampioene. Ook eindigde ze als derde in de Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd ze net als in 2018 tweede in de Ronde van Vlaanderen.