Amy Pieters is donderdagmiddag tijdens een wegtraining in de buurt van het Spaanse Calp gewond geraakt door een aanrijding. De dertigjarige renster verloor het bewustzijn, werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht en is daar geopereerd aan haar hoofd.

De Nederlandse wielerbond KNWU meldt dat het ongeval zich voordeed na een botsing binnen de nationale baanploeg.

Bondscoach Fulco van Gulik blijft met een kleine delegatie in Spanje om Pieters te steunen. De rest van de baanselectie vliegt zoals gepland terug naar huis.

"We kunnen momenteel geen verdere mededelingen doen over het ongeval en vragen iedereen de privacy van de betrokkenen te respecteren. Uiteraard zijn we momenteel in gedachten bij Amy en haar naasten", laat de KNWU weten.

Amy Pieters (links) vormde jarenlang een succesvol baankoppel met Kirsten Wild. Foto: ANP

Pieters is drievoudig wereldkampioene op de baan

Pieters is als baanrenster drievoudig wereldkampioene op de koppelkoers, samen met de recent gestopte Kirsten Wild. Het Nederlandse duo won ook één keer WK-zilver en drie keer EK-brons op de madison.

Op de weg is de rijdster van SD Worx de regerend Nederlands kampioene. In 2019 pakte ze in Alkmaar de Europese titel in de wegwedstrijd. Daarnaast was de Noord-Hollandse onder meer drie keer de beste in de Vlaamse semiklassieker Dwars door Vlaanderen.