Jumbo-Visma heeft het contract van kopman Primoz Roglic woensdag met twee jaar verlengd. De 32-jarige renner blijft daardoor tot en met 2025 bij de Nederlandse ploeg.

Roglic stapte eind 2015 over van de kleine Sloveense ploeg Adria Mobil naar Jumbo-Visma en groeide bij de geel-zwarte formatie uit tot een van de beste wielrenners ter wereld. Zijn vorige verbintenis liep tot en met 2023.

"We vinden het heel speciaal dat Primoz nogmaals verlengt en tot op heden zijn hele professionele carrière bij ons team rijdt. Daar zijn we superblij mee en ook heel erg trots op", zegt sportief directeur Merijn Zeeman op de site van Jumbo-Visma.

"Primoz is de belichaming van de transformatie van onze ploeg in de laatste jaren en een van de pijlers binnen de ploeg. Deze contractverlenging geeft ons de mogelijkheid om ook de komende jaren plannen en doelstellingen te maken waar hij een centrale rol in speelt."

Roglic is blij dat hij nog zeker vier jaar bij Jumbo-Visma blijft. "Ik ben met dit team meegegroeid sinds mijn komst in 2016. We hebben samen al een flinke geschiedenis waar ik erg trots op ben. Het was niet altijd gemakkelijk, maar toch is het snel gegaan met mij en mijn ontwikkeling."

Primoz Roglic met het shirt van Jumbo-Visma voor 2022. Foto: Team Jumbo-Visma

Roglic schonk Jumbo-Visma al 54 zeges

Roglic boekte tot nu toe 54 zeges in zijn zes jaar bij Jumbo-Visma, waarvan dertien in 2021. De Sloveen won onder meer drie keer de Vuelta a España, negen etappes in de Ronde van Spanje, drie etappes in de Tour de France, drie etappes in de Ronde van Italië en één keer Luik-Bastenaken-Luik.

Het belangrijkste doel voor Roglic in de komende vier jaar is het winnen van de Tour. De olympisch kampioen tijdrijden werd in 2020 tweede achter zijn landgenoot Tadej Pogacar, nadat hij tot de voorlaatste dag in de gele trui had gereden. Dit jaar moest hij na de achtste etappe afstappen vanwege de gevolgen van een valpartij.

Jumbo-Visma is van plan om deze week bekend te maken wat de plannen zijn voor volgend seizoen en in welke koersen Roglic zal worden uitgespeeld als kopman.