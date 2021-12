Mathieu van der Poel weet niet of hij zondag bij zijn eerste veldrit van het seizoen al sterk genoeg is om Wout van Aert te kloppen. De wereldkampioen, die nog wat last heeft van zijn rug en knie, vindt dat zijn eeuwige rivaal een ontzettend hoog niveau laat zien.

"Ik had wel verwacht dat Wout direct van voren mee zou doen in zijn eerste crossen, maar ik had niet gedacht dat hij zo sterk zou zijn", zei de 26-jarige Van der Poel dinsdag bij een digitaal persmoment. "Wout was echt indrukwekkend goed, hij lijkt beter te zijn dan vorig jaar. Dat is mooi om te zien."

Van Aert begon zijn veldritseizoen 2,5 week geleden met een dominante zege in Boom, waar hij op de streep één minuut en veertig seconden voorsprong had op de nummer twee Toon Aerts. Ook in Essen (1.47 minuten voorsprong) en Val di Sole (49 seconden voorsprong) reed de Belg ver weg bij de concurrentie.

Zondag bij de wereldbeker in het Oost-Vlaamse Dendermonde is het eerste duel van deze winter tussen Van der Poel en Van Aert. "Als je ziet hoe ver hij in zijn eerste crossen wegfietste bij de anderen, weet ik niet of ik al de benen heb om Wout te kunnen volgen", aldus Van der Poel.

"Als Wout er niet zo bovenuit had gestoken, had ik van mezelf verwacht dat ik zondag meedoe om de overwinning. Nu ga ik er natuurlijk nog steeds alles aan doen om te winnen, misschien kan ik mezelf verrassen."

Knieblessure is nog niet helemaal hersteld

Van der Poel rijdt op Tweede Kerstdag zijn eerste koers sinds Parijs-Roubaix van 3 oktober. Zijn laatste cross was op 31 januari, toen hij in het Belgische Oostende voor de vierde keer wereldkampioen werd door af te rekenen met Van Aert.

De kopman van Alpecin-Fenix zou eigenlijk afgelopen weekend al zijn rentree in het veld maken, maar hij meldde zich af voor de wereldbekers in Rucphen en Namen. 'VDP' was nog niet voldoende hersteld van een knieblessure, die hij op 25 november opliep bij een "stomme crash" op de fiets.

"Ik was niet eens aan het trainen, maar met een vriend aan het cruisen richting het bos", aldus Van der Poel. "Ik verloor mijn voorwiel op een punt waar ik het niet verwachtte en raakte met mijn knie het gravel. Het kostte flink wat tijd voordat ik weer kon trainen."

De Nederlander vreesde zelfs even dat hij een streep moest zetten door zijn hele veldritseizoen, dat maar iets meer dan een maand duurt. "Ik kreeg een terugslag, waardoor ik in totaal zo'n twaalf dagen niet op de fiets heb kunnen zitten. Inmiddels herstelt de wond eindelijk goed. Hij is nog niet helemaal dicht, maar ik kan weer alles doen met die knie."

Van der Poel kwakkelt ook nog steeds wat met zijn rug, een kwaal waar hij al langer mee kampt. "Ik had gehoopt dat dat opgelost zou zijn door goed te rusten na Parijs-Roubaix, maar het gaat nog niet zoals ik zou willen. Het is een beetje frustrerend dat dat niet overgaat, maar ik denk dat ik er alles aan heb gedaan om klaar te zijn voor zondag."

Tien veldritten in vijf weken

Van der Poel is van plan om de komende vijf weken in totaal tien crossen te rijden, waarvan zes tussen 26 december en 5 januari. Het WK in het Amerikaanse Fayetteville op 30 januari is het eind- en hoogtepunt. Daarna zal hij zich na een korte rustperiode weer richten op het wegseizoen.

"Het voelt een beetje raar om pas eind december het veld in te duiken, maar ik ben wel blij dat ik weer kan beginnen met crossen. Mijn liefde voor deze sport is nog niet over, al is het wel iets minder dan in andere jaren."