Harrie Lavreysen en Annemiek van Vleuten zijn maandag verkozen tot wielrenner en wielrenster van het jaar. Beiden hebben de prijs vooral te danken aan hun successen bij de Olympische Spelen in Tokio.

De winnaars van de jaarlijkse prijs voor beste Nederlandse wielrenners werden maandag bekendgemaakt in een uitzending van Eurosport. Vanwege de coronamaatregelen was het, net als vorig jaar, niet mogelijk om een wielergala te organiseren.

Baanwielrenner Lavreysen pakte afgelopen zomer in Japan goud op de individuele sprint en de teamsprint en veroverde brons op de keirin. Van Vleuten werd olympisch kampioene op de tijdrit en eindigde als tweede in de wegrace.

Voor Lavreysen is het de eerste keer dat hij de Gerrit Schulte Trofee ontvangt. De afgelopen twee jaar ging de onderscheiding naar Mathieu van der Poel, die ook deze keer was genomineerd. Hij moest het ditmaal net als BMX'er Niek Kimmann afleggen tegen Lavreysen.

Van Vleuten mag de Keetie van Oosten-Hage Trofee voor de derde keer in haar prijzenkast zetten. Het lukte haar ook in 2017 en 2019. Deze keer liet ze Ellen van Dijk en Anna van der Breggen achter zich in de verkiezing.

Lavreysen en Van Vleuten zijn ook in de race voor de de titel Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Die onderscheidingen worden woensdagsavond tijdens een tv-show bekendgemaakt. Het jaarlijkse sportgala kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.