Wielerbond KNWU heeft binnen een week een nieuwe plek gevonden voor het NK veldrijden. De profs en beloften strijden op zondag 9 januari in het Brabantse Rucphen om de Nederlandse titels.

Het NK veldrijden zou eigenlijk plaatsvinden in Zaltbommel, maar de Gelderse plaats gaf de organisatie van het kampioenschap afgelopen donderdag terug. Door de coronamaatregelen mogen er geen toeschouwers bij het NK zijn en Zaltbommel wil geen NK zonder fans organiseren.

Begin dit jaar ging het NK in Zaltbommel ook al niet door als gevolg van de coronamaatregelen. Toen kwam er geen alternatief, waardoor er voor het eerst sinds de eerste editie in 1963 geen NK werd verreden.

Rucphen is geen verrassende vervanger, want de Brabantse plaats heeft de laatste jaren flink wat ervaring opgedaan met het organiseren van grote veldritten. In het seizoen 2019/2020 was het NK in Rucphen en afgelopen weekend reden de veldrijders voor het eerst een wereldbekercross op het door oud-renner Camiel van den Bergh uitgezette parcours.

"We zijn Rucphen zeer erkentelijk voor de medewerking. We weten uit ervaring dat zij organisatorisch dit evenement prima op zich kunnen nemen, al vragen we veel van hen met twee grote evenementen binnen één maand", meldt de KNWU maandag in een persbericht.

Begin 2020 veroverden Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado de Nederlandse titels in Rucphen. Zij zullen normaal gesproken over een kleine drie weken beiden hun titel verdedigen.