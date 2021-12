De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de gewapende overval op Mark Cavendish en diens familie. De topsprinter werd vorige maand thuis overvallen en beroofd.

De politie van het graafschap Essex meldt maandag dat het zaterdag een dertigjarige man heeft opgepakt. Hij wordt verdacht van twee berovingen en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Twee andere mannen, beiden 27 jaar, werden vorige week eveneens opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak.

De 36-jarige Cavendish, die afgelopen zomer met zijn 34e etappezege in de Tour de France het record van Eddy Merckx evenaarde, werd eind november 's nachts thuis met zijn gezin overvallen. Gewapende mannen bedreigden zijn vrouw en kinderen en vielen de wielrenner aan.

Cavendish was twee dagen eerder thuisgekomen, na een zware valpartij bij de Zesdaagse van Gent. Hij lag na dat ongeluk zelfs even op de intensive care met een aantal gebroken ribben en een klaplong.

Op sociale media deed Cavendish een oproep voor tips over de overval. De buit van de inbrekers bedroeg onder meer twee horloges die voor de renner van grote emotionele waarde zijn. De politie heeft niet bekendgemaakt of de buit is teruggevonden.