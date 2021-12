Geraint Thomas heeft maandag zijn contract bij INEOS Grenadiers met twee jaar verlengd. De 35-jarige Welshman blijft daarmee trouw aan de ploeg waar hij al twaalf jaar voor koerst. Thomas boekte zijn grootste succes in 2018 met de eindzege in de Tour de France.

"Ik ben nog steeds supergemotiveerd om hard te werken en hard te trainen. Dat is wat ik graag doe. Ik geniet nog steeds echt van fietsen, mezelf pushen", zegt hij op de website van INEOS. "Als het einde van je professionele sportcarrière in zicht komt, wil je er elke dag het beste van maken."

Thomas won dit jaar de Ronde van Romandië, eindigde als derde in het Critérium du Dauphiné en ging met grote verwachtingen de Tour in. Door een val vroeg in de ronde kon hij een goed klassement vergeten.

"Tot aan die valpartij in de Tour was ik in de beste vorm die ik ooit heb gehad. Ik ben nog steeds zeer gemotiveerd om te presteren in de grootste wedstrijden. Ik zal komend seizoen waarschijnlijk de Ardennen-klassiekers rijden. Die heb ik nog nooit goed gedaan, dus dat is spannend en nieuw. Hopelijk kan ik dan naar de Tour en daar een belangrijke rol spelen."

Vrijdag werd bekend dat teambaas Dave Brailsford ondanks gezondheidsproblemen ook langer bij INEOS blijft. De Brit zinspeelde afgelopen zomer nog op een afscheid bij de ploeg, omdat hij zich door de gezondheidsklachten niet volledig op zijn werk kon richten.