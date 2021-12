Maud Oudeman is de winnares van Zwift Academy, een talentenjacht voor wielrenners. De achttienjarige Nijmeegse verdient daarmee een contract bij profploeg Canyon-SRAM.

Aan de Zwift Academy deed dit jaar een recordaantal van 150.000 talenten mee. De beste vijf mannen en vijf vrouwen streden in november op Mallorca in de finale om een profcontract. Zondag werd de laatste aflevering van de talentenjacht uitgezonden op YouTube.

De tien talenten maakten op Mallorca deel uit van de trainingskampen van Alpecin-Fenix (mannen) en Canyon-SRAM (vrouwen). Ze werden onderworpen aan allerlei tests, om zo de renner met het grootste potentieel te kunnen ontdekken.

De kijkers zagen eerder al dat de tweede Nederlandse finaliste, de achttienjarige Willemijn Prins uit Zwolle, als eerste afviel. Oudeman haalde wel de laatste drie en klopte in de laatste aflevering haar concurrentes uit Australië en Bermuda.

Oudeman had tranen van blijdschap in haar ogen toen de jury haar als winnaar nam voorlas. "Het voelt onwerkelijk om te winnen, dit is een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om voor Canyon-SRAM te gaan rijden en hoop volgend jaar veel te leren en me verder te ontwikkelen."

Bij de mannen ging de zege naar Alex Bogna. De negentienjarige Australiër wordt bij Alpecin-Fenix ploeggenoot van Mathieu van der Poel.

Maud Oudeman (rechts) in het tenue van Canyon-SRAM. Maud Oudeman (rechts) in het tenue van Canyon-SRAM. Foto: Zwift

Niewiadoma onder de indruk van Oudeman

Oudeman wordt bij Canyon-SRAM onder meer ploeggenote van toprenster Kasia Niewiadoma. De Poolse werd dit jaar derde bij de wegwedstrijd op de WK.

Niewiadoma maakte Oudeman tijdens het trainingskamp op Mallorca van dichtbij mee en is onder de indruk. "Ik moet zeggen dat alle finalisten een heel hoog niveau hadden. Maud was bij alle work-outs erg sterk en zowel op als naast de fiets had ze een een goede houding."

"Ik weet zeker dat ze zich snel zal aanpassen binnen ons team en wil haar als tip geven om zichzelf te blijven. Maud doet het nu al geweldig. Haar eerste profjaar zal vol verrassingen en uitdagingen zitten, maar ze is er klaar voor."