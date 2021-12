Mathieu van der Poel maakt komend weekend zijn rentree in het veldrijden. De wereldkampioen komt zondag in actie bij de wereldbekermanche in Dendermonde.

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel

De 26-jarige Van der Poel had eigenlijk afgelopen weekend al zijn eerste crossen willen rijden. Hij kwam echter niet in actie in Rucphen en Namen, omdat het herstel van zijn knieblessure trager verliep dan gehoopt.

Van der Poel rijdt deze winter een klein aantal veldritten. Zijn hoofddoel is het WK eind januari in het Amerikaanse Fayetteville. "Ik denk dat Mathieu aan vier of vijf wedstrijden op niveau genoeg heeft om het benodigde vormpeil te bereiken om goed voor de dag te komen op het WK", zegt bondscoach Gerben de Knegt. "Daar is de komende weken alle gelegenheid voor."

Van der Poel behoort tot de maandag door de KNWU bekendgemaakte selectie voor de veldrit op Tweede Kerstdag in Dendermonde. De Knegt selecteerde ook zijn broer David van der Poel, Europees kampioen Lars van der Haar, Corné van Kessel, Gosse van der Meer en Stan Godrie.

Bij de vrouwen zijn er liefst twaalf Nederlandse deelnemers in Dendermonde, onder wie Lucinda Brand, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado en Marianne Vos. Annemarie Worst laat de Vlaamse cross aan zich voorbijgaan.