Lucinda Brand heeft voor het vierde jaar op rij de veldrit rond de Citadel van Namen gewonnen. De wereldkampioene reed in Wallonië met een lange solo onbedreigd naar de zege.

De veldrit in Namen was de elfde uit de wereldbekerreeks. Brand, die uitkomt voor Baloise-Trek Lions, heeft er vier gewonnen en voert de ranglijst aan.

De regerend wereldkampioene moest zaterdag in de wereldbekercross van Rucphen Marianne Vos nog voor zich dulden. De Brabantse liet de wedstrijd in Namen schieten.

Op het parcours dat geschikt is voor renners met een groot duurvermogen reed Brand bijna van start tot finish alleen voorop. Op zo'n twintig seconden achterstand finishte Denise Betsema als tweede.

De veldrijdster van Texel bezet die positie ook in het wereldbekerklassement. Het podium in Namen was geheel Nederlands, want de derde plaats op ruim een minuut achterstand was voor Puck Pieterse.

Bij de mannen ging de zege naar Michael Vanthourenhout. De Belg versloeg Tim Pidcock en Eli Iserbyt en boekte daarmee de grootste zege in zijn loopbaan. Mathieu van der Poel en Wout van Aert deden niet mee in Namen.