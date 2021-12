Marianne Vos heeft zaterdag voor de vierde keer in haar carrière de veldrit in Rucphen op haar naam geschreven. De 34-jarige Brabantse rekende in de wereldbekercross in haar thuisprovincie na een zeer fraaie strijd af met wereldkampioene Lucinda Brand.

Vos en Brand waren vrijwel de hele koers de twee sterkste vrouwen. Brand deed er in de laatste ronde alles aan om weg te rijden bij haar landgenote, maar dat lukte niet.

In een mooie sprint moest Vos van ver komen doordat ze vlak voor het laatste rechte stuk uit haar klikpedaal schoot, maar ze herstelde zich knap en klopte Brand uiteindelijk met duidelijk verschil.

Het is voor de 34-jarige Vos haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Ze won in oktober in het Amerikaanse Waterloo en Iowa City. Vorige week leek ze in de sneeuw van het Italiaanse Val di Sole al op weg naar haar derde World Cup-overwinning, maar de zevenvoudig wereldkampioene in het veld knalde vlak voor de finish tegen een paaltje en werd tweede achter Fem van Empel.

De negentienjarige Van Empel eindigde zaterdag in Rucphen als vierde, op zeventien seconden van Vos. Denise Betsema was op acht tellen van de winnares de nummer drie. Puck Pieterse (vijfde), Annemarie Worst (zesde) en Shirin van Anrooij (zevende) zorgden ervoor dat de volledige top zeven uit Nederlandse vrouwen bestond.

Brand sloeg de wereldbeker in Val di Sole van vorige week over, zodat ze een trainingsstage kon afwerken. De 32-jarige Zuid-Hollandse blijft de leidster in de wereldbekerstand. Ze heeft 34 punten voorsprong op de nummer twee Betsema.

Uitslag wereldbeker Rucphen vrouwen 1. Marianne Vos

2. Lucinda Brand +0 seconden

3. Denise Betsema +8 seconden

4. Fem van Empel +17 seconden

5. Puck Pieterse +19 seconden

6. Annemarie Worst +44 seconden

7. Shirin van Anrooij +1.16 minuten

8. Sanne Cant (Bel) +1.19 minuten

9. Eva Lechner (Ita) + 1.38 minuten

10. Inge van der Heijden +1.40 minuten