Marianne Vos heeft zaterdag de veldrit in Rucphen op haar naam geschreven. De 34-jarige Brabantse rekende in de wereldbekercross in haar thuisprovincie na een fraaie strijd af met wereldkampioene Lucinda Brand. Bij de mannen boekte Tom Pidcock de eerste wereldbekerzege uit zijn carrière.

Vos en Brand waren vrijwel de hele vrouwenkoers de twee sterkste rensters. Brand deed er in de laatste ronde alles aan om weg te rijden bij haar landgenote, maar dat lukte niet.

In een mooie sprint moest Vos van ver komen doordat ze vlak voor het laatste rechte stuk uit haar klikpedaal schoot, maar ze herstelde zich knap en klopte Brand uiteindelijk met duidelijk verschil.

Het is voor de 34-jarige Vos haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Ze won in oktober in het Amerikaanse Waterloo en Iowa City. Vorige week leek ze in de sneeuw van het Italiaanse Val di Sole al op weg naar haar derde World Cup-overwinning, maar de zevenvoudig wereldkampioene in het veld knalde vlak voor de finish tegen een paaltje en werd tweede achter Fem van Empel.

De negentienjarige Van Empel eindigde zaterdag in Rucphen als vierde, op zeventien seconden van Vos. Denise Betsema was op acht tellen van de winnares de nummer drie. Puck Pieterse (vijfde), Annemarie Worst (zesde) en Shirin van Anrooij (zevende) zorgden ervoor dat de volledige top zeven uit Nederlandse vrouwen bestond.

Brand sloeg de wereldbeker in Val di Sole van vorige week over, zodat ze een trainingsstage kon afwerken. De 32-jarige Zuid-Hollandse blijft de leidster in de wereldbekerstand. Ze heeft 34 punten voorsprong op de nummer twee Betsema.

Uitslag wereldbeker Rucphen vrouwen 1. Marianne Vos

2. Lucinda Brand +0 seconden

3. Denise Betsema +8 seconden

4. Fem van Empel +17 seconden

5. Puck Pieterse +19 seconden

6. Annemarie Worst +44 seconden

7. Shirin van Anrooij +1.16 minuten

8. Sanne Cant (Bel) +1.19 minuten

9. Eva Lechner (Ita) + 1.38 minuten

10. Inge van der Heijden +1.40 minuten

Pidcock wint bij afwezigheid Van Aert en Van der Poel

De mannen zorgden later op de middag ook voor een spectaculaire finale in Noord-Brabant. Pidcock leek in de laatste ronde kansloos voor de winst, maar in de absolute slotfase ging hij met een paar fraaie manoeuvres de Belgen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt toch nog voorbij.

Het was voor de 22-jarige Pidcock pas zijn derde cross van het seizoen. Vorige week eindigde de olympisch kampioen op de mountainbike als derde in Val di Sole.

Iserbyt greep in extremis naast zijn zesde wereldbekeroverwinning van het seizoen. De Vlaming blijft door zijn tweede plaats wel de leider in het World Cup-klassement. Lars van der Haar was op de vijfde plek de beste Nederlander.

Mathieu van der Poel zou in Rucphen zijn eerste veldrit van het seizoen rijden, maar een knieblessure voorkwam dat. De wereldkampioen maakt nu op Tweede Kerstdag zijn rentree in Dendermonde.

Dan is Wout van Aert ook weer van de partij. De Belg ontbrak zaterdag, omdat hij op trainingskamp is met zijn ploeg Jumbo-Visma.

Uitslag wereldbeker Rucphen mannen 1. Tom Pidcock (GB)

2. Eli Iserbyt (Bel) +3 seconden

3. Michael Vanthourenhout (Bel) +8 seconden

4. Quinten Hermans (Bel) +12 seconden

5. Lars van der Haar +15 seconden

6. Toon Aerts (Bel) +35 seconden

7. Laurens Sweeck (Bel) +54 seconden

8. Corné van Kessel +1.03 minuten

9. Vincent Baestaens (Bel) +1.07 minuten

10. Toon Vandebosch (Bel) +1.09 minuten