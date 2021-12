Dave Brailsford blijft ondanks gezondheidsproblemen langer teambaas van INEOS-Grenadiers. De Brit zinspeelde afgelopen zomer nog op een afscheid bij de Britse wielerploeg omdat hij zich door de gezondheidsklachten niet volledig op zijn werk kon richten.

De 57-jarige Brailsford onderging ruim twee jaar geleden een operatie vanwege prostaatkanker. Kort daarna werd hij getroffen door hartklachten, waarop hij zich hardop afvroeg of hij nog wel langer teambaas van INEOS kon blijven zijn. Dat is dus het geval.

Brailsford wordt bovendien directeur van de gehele sportafdeling van INEOS, dat mede-eigenaar van de Franse voetbalclub OGC Nice is. Ook is het Britse chemiebedrijf actief in de zeil- en rugbysport en is het sponsor in de Formule 1.

"Voor mij is momenteel geen betere plek in de wereldwijde sport te vinden dan bij INEOS vanwege het vele talent in de verschillende teams", aldus Brailsford. "Ik ben erg blij met deze nieuwe kans om samen te werken met de andere teamleiders om te kijken hoe we deze talenten nog beter kunnen ontwikkelen."

Brailsford werd in 2010 teambaas van Team Sky, de voorloper van INEOS Grenadiers. Onder zijn leiding won de Britse ploeg liefst zeven keer de Tour de France, met Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017), Bradley Wiggins (2012), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019).

Afgelopen seizoen legde INEOS het in de Ronde van Frankrijk opnieuw af tegen Tadej Pogacar. Richard Carapaz (derde) was de best geklasseerde renner van INEOS Grenadiers. Bernal won wel de Giro d'Italia.