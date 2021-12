Het peloton krijgt het volgend jaar bijzonder zwaar in de Vuelta a España. Het parcours van de 77e editie telt maar liefst acht aankomsten bergop, zo maakte de organisatie van de Spaanse wielerronde donderdag bekend.

De Vuelta begint in 2022 met drie etappes door Nederland, zoals eerder bekend werd gemaakt. Op 19 augustus start de ronde met een 23,3 kilometer lange individuele tijdrit door Utrecht. De tweede rit gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde rit begint en eindigt in Breda.

Op de eerste rustdag vliegt het peloton naar Spanje, waar vervolgens eerst twee heuvelritten op het programma staan. In de zesde etappe finishen de renners voor het eerst bergop. Ook in de achtste, negende, twaalfde, veertiende, vijftiende, achttiende en twintigste rit ligt de eindstreep bergop.

Het parcours bevat in totaal 54 tijdritkilometers. Naast de race tegen de klok in Utrecht wordt er in de tiende etappe een individuele tijdrit van 31,1 kilometer van Elche naar Alicante verreden, een dag na de tweede rustdag.

Beslissing waarschijnlijk in voorlaatste rit

De Vuelta zal waarschijnlijk beslist worden op de voorlaatste dag. Dan zullen de renners 175 kilometer lang klimmen en dalen door de Sierra de Guadarrama, met aankomst op een beklimming van de eerste categorie. Een dag later wordt de ronde traditiegetrouw afgesloten met een etappe naar Madrid.

Het wordt pas de tweede keer ooit dat de Vuelta in Nederland start. In 2009 was de 'Gran Salida' in Assen. Het wordt de elfde keer dat een van de drie grote wielerrondes in Nederland start. De laatste keer was in 2016 in Apeldoorn, waar toen de Giro begon.

Dit jaar werd de Vuelta voor de derde keer op rij gewonnen door Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma liet nummer twee Enric Mas bijna vijf minuten achter zich in het eindklassement.