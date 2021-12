Tadej Pogacar maakt volgend seizoen zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates woensdag bevestigd aan Sporza.

De 23-jarige Pogacar deed nog niet eerder mee aan 'Vlaanderens Mooiste', ook al is hij al vijf jaar profrenner. Bij de beloften reed hij in 2018 wel de Vlaamse klassieker. Toen eindigde hij als vijftiende.

Pogacar won afgelopen zomer voor de tweede keer in zijn loopbaan de Tour de France. De Sloveen rekende af met onder anderen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, nadat diens kopman Primoz Roglic was afstapt met een blessure. In 2020 won hij voor het eerst de grootste koers ter wereld.

Pogacar zal volgend jaar ook voor het eerst in zijn loopbaan deelnemen aan Milaan-San Remo, dat naast de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije een van de vijf wielermonumenten is. Daardoor zal hij bij vier van de vijf monumenten aan de start verschijnen. Alleen Parijs-Roubaix laat hij links liggen.

De kopman van UAE Team Emirates won vorig seizoen met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije de eerste twee monumenten in zijn loopbaan. Pogacar zal volgend jaar de Tour de France en de Vuelta a España rijden.

De Ronde van Vlaanderen wordt volgend jaar op 3 april verreden. Bij de laatste twee edities was er vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom. De Amstel Gold Race, de enige Nederlandse klassieker, staat 18 april op het programma. Het is niet duidelijk of Pogacar daaraan meedoet.