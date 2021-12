Bauke Mollema start ook komend seizoen in zowel de Giro d'Italia als de Tour de France. Het wordt de vierde keer dat de 35-jarige renner beide grote rondes combineert.

Het seizoen begint voor Mollema op 2 februari met de Ronde van Valencia, maakte zijn ploeg Trek-Segafredo dinsdag bekend. De Spaanse rittenkoers duurt vijf dagen.

Vervolgens richt de Groninger zijn blik op het klassieke voorjaar. Hij rijdt in ieder geval de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Amstel Gold Race, de enige Nederlandse klassieker, staat niet op zijn programma.

In de Giro, die op 6 mei van start gaat, deelt Mollema samen net Giulio Ciccone het kopmanschap. Beide renners zullen zich echter niet richten op het klassement, maar op ritzeges, benadrukt het Amerikaanse WorldTour-team.

Ook voor de Tour (1-24 juli) mikt Trek-Segafredo op dagsucces met de Nederlander en de Italiaan. Ook de Deense oud-wereldkampioen Mads Pedersen en de Belg Jasper Stuyven zijn al zeker van een plaats in de achtkoppige Tour-selectie.

Mollema combineerde de Giro en de Tour ook in 2017, 2019 en 2021. Zowel dit jaar als vier jaar geleden boekte hij een ritzege in 'La Grande Boucle', in de Giro wacht hij nog op zijn eerste overwinning.