Mathieu van der Poel stelt zijn seizoenstart in het veldrijden noodgedwongen met een week uit. De regerend wereldkampioen heeft langer dan verwacht nodig om te herstellen van een knieblessure.

Van der Poel zou eigenlijk zaterdag zijn rentree maken in een wereldbekercross in het Brabantse Rucphen en een dag later ook aan de start verschijnen in het Belgische Namen, maar beide wedstrijden laat hij nu schieten.

Op 26 december zal Van der Poel terugkeren in competitie. Dan staat de Ambiancecross in het Belgische Dendermonde op het programma. Deze wedstrijd op Tweede Kerstdag maakt deel uit van het wereldbekercircuit.

"Dit besluit is genomen door de renner en het teammanagement, na overleg met de prestatie- en medische staf van het team", laat Alpecin-Fenix maandag in een verklaring weten.

"De belangrijkste reden is het genezingsproces van zijn knieblessure, dat langer duurt dan aanvankelijk voorzien. Hierdoor heeft hij zijn specifieke veldrittraining nog niet kunnen voltooien."

Van der Poel gaat het in Dendermonde direct opnemen tegen zijn grote rivaal Wout van Aert. De Belg maakte op 4 december zijn rentree in het veld en boekte in de koersen in Boom, Essen en het Italiaanse Val di Sole al drie overwinningen.