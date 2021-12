Bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong zullen de mannen en vrouwen volgend jaar voor het eerst hetzelfde parcours rijden in de tijdrit. Bij alle voorgaande edities reden de mannen een langere afstand dan de vrouwen.

"Dit besluit is in lijn met de opvatting van de UCI, die gendergelijkheid wil promoten", meldt het organisatiecomité vrijdag.

De tijdrit bij de mannen en vrouwen maakt sinds 1994 deel uit van de WK. Bij de WK van dit jaar in Vlaanderen reden de mannen nog 43,3 kilometer, terwijl de vrouwen over een parcours van 30,3 kilometer reden. In Wollongong rijden zowel de mannen als de vrouwen een parcours van 36,5 kilometer.

Het parcours van de wegwedstrijd is voor de mannen en vrouwen ook gelijk, al zullen de mannen een nog onbekend aantal rondes meer over een lokale omloop rijden dan de vrouwen.

Die omloop bevat een korte maar steile klim, waardoor de strijd om de regenboogtrui niet geschikt zal zijn voor sprinters. Zowel de mannen als de vrouwen moeten Mount Keira over, een 473 meter hoge heuvel.

De WK in de Australische stad ten zuiden van Sydney wordt van 18 tot en met 25 september 2022 gehouden.