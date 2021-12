Team Qhubeka verdwijnt per direct uit de WorldTour. De enige Afrikaanse ploeg op het hoogste niveau kampt met financiële problemen en kreeg daarom geen licentie voor komend seizoen. De WorldTour bestaat daardoor in 2022 nog uit achttien teams.

Het Zuid-Afrikaanse Qhubeka was sinds 2016 actief op het hoogste niveau. De ploeg nam zes keer deel aan de Tour de France. Het team won daarin zeven ritten, waarvan vier met de Britse sprinter Mark Cavendish.

De Nederlander Bert-Jan Lindeman reed het afgelopen jaar voor het team, dat voluit Team Qhubeka NextHash heet. De voormalige ritwinnaar in de Ronde van Spanje heeft met het continentale Volker Wessels inmiddels een nieuwe ploeg gevonden.

Qhubeka kon volgens wielerunie UCI niet kon voldoen aan de eisen op onder meer financieel, administratief en organisatorisch gebied. De renners, onder wie werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, hadden daarom al toestemming gekregen om uit te kijken naar een nieuwe werkgever.

De Zuid-Afrikaanse formatie werd in 2008 opgericht en had als voornaamste doel om wielrennen populairder te maken in Afrika. In 2011 werd non-profitorganisatie Qhubeka naamsponsor, waarna vijf jaar later de stap naar het hoogste niveau werd gemaakt.

De achttien andere ploegen WorldTour-ploegen kregen donderdag te horen dat hun licentie met een jaar is verlengd. Daar zitten twee Nederlandse ploegen bij: Jumbo-Visma en DSM, dat de aflopen jaren nog op een Duitse licentie reed.

De achttien WorldTour-ploegen:

AG2R Citroën, Astana, Bahrain-Victorious, BORA-hansgrohe, Cofidis, EF Education-Nippo, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Movistar, Quick Step-Alpha Vinyl, BikeExchange Jayco, DSM, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, UAE-Emirates.