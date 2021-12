De vrouw die met een bord met de tekst "Allez opi-omi!" een massale valpartij in de Tour de France heeft veroorzaakt, heeft een boete van 1.200 euro gekregen. Daarnaast moet ze rennersvakbond UNCP een symbolische boete van 1 euro betalen, zo heeft de rechtbank in Brest donderdag bepaald.

Justitie in Frankrijk eiste ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, maar daar ging de rechter niet in mee.

Met de symbolische boete van 1 euro wil de UNCP een signaal afgeven. Het moet toeschouwers duidelijk maken dat ze zich veilig en verantwoordelijk dienen te gedragen.

Het incident gebeurde op 26 juni tijdens de eerste etappe van de Tour. De dertigjarige Française ging met haar rug naar het peloton op de weg staan, om een bord met de tekst "Allez opi-omi!" aan de televisiecamera te tonen.

Het leidde tot een massale valpartij, waarbij tientallen renners betrokken waren. De Spaanse renner Marc Soler was met twee gebroken armen het voornaamste slachtoffer.

Vrouw schaamt zich voor haar daad

Justitie zei twee maanden geleden dat de vrouw een zware straf verdiende. "Door opzettelijk het veiligheidsprotocol te schenden, heeft ze anderen - weliswaar onvrijwillig - letsel toegebracht. In sommige gevallen resulterend in arbeidsongeschiktheid van drie maanden", zei de officier van justitie op 14 oktober in de rechtszaal in Brest.

Kort na het incident was de vrouw onvindbaar, maar vier dagen later meldde ze zich alsnog bij de politie. Ze werd voor 24 uur in hechtenis genomen.

Aanvankelijk zou de vrouw niet beseft hebben dat ze iets fout had gedaan. Later verklaarde ze spijt te hebben en zich te schamen voor haar daad.