Mark Cavendish is op 27 november met zijn gezin slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dat gebeurde twee dagen nadat de Britse wielrenner de intensive care had verlaten na een zware val in de Zesdaagse van Gent.

"Terwijl ik thuis in Essex aan mijn herstel werkte, drongen vier gemaskerde en gewapende mannen 's nachts ons huis binnen", schrijft Cavendish op sociale media. "Ze bedreigden mijn vrouw en kinderen en vielen me op gewelddadige wijze aan."

Bij de overval werd het huis van de familie geplunderd, laat de 36-jarige topsprinter weten. "Bij de gestolen spullen zitten twee horloges die van grote emotionele waarde zijn. Maar het belangrijkste dat ons is afgenomen, is het gevoel van veiligheid, privacy en waardigheid van ons jonge gezin."

Wie de daders van de overval zijn, lijkt nog niet duidelijk, want Cavendish doet een oproep aan getuigen om zich te melden. "Het effect op mijn gezin is al hartverscheurend, dus ik smeek iedereen die informatie heeft om dat te delen."

Cavendish kwam op 22 november hard ten val bij de Zesdaagse van Gent en liep daarbij twee gebroken ribben en een klaplong op. Drie dagen later mocht de 34-voudig ritwinnaar in de Tour de France het ziekenhuis verlaten om in zijn eigen woning verder te herstellen.