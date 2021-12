Wielericoon Davide Rebellin heeft zijn loopbaan woensdag nog maar eens met een jaar verlengd. De vijftigjarige Italiaan gaat voor een nieuw seizoen bij zijn continentale ploeg Work Service Marchiol Vega, die volgend jaar Work Vitalcare Vega heet.

Zijn contractverlenging betekent dat Rebellin voor zijn dertigste jaar als wielerprof staat. Hij begon zijn carrière in 1992 en reed in de seizoenen die volgden onder meer jaren voor Gerolsteiner en CCC.

Rebellin geldt als een icoon in het wielerpeloton. De heuvelspecialist schreef in 2004 de Amstel Gold Race op zijn naam door Michael Boogerd te kloppen in de eindsprint. In datzelfde jaar won hij ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

In totaal won Rebellin de Waalse Pijl drie keer: ook in 2007 en 2009 was hij er de beste. Ook schreef hij onder meer de Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice op zijn naam.

In 2009 kreeg de Italiaan een tweejarige schorsing opgelegd wegens het gebruik van epo. Sindsdien reed hij nooit meer voor een WorldTour-ploeg. Zijn laatste profzege dateert van 2017, toen hij een rit won in Iran.