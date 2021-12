Tiesj Benoot is dinsdag per direct vertrokken bij DSM en heeft een contract voor twee jaar bij Jumbo-Visma getekend. De Belgische klassiekerspecialist voegt zich bij een lange rij renners die hun contract niet uitdienen bij DSM.

Het contract van Benoot liep eigenlijk nog tot eind 2022. DSM meldt met de renner te zijn overeengekomen zijn contract te ontbinden. "In het afgelopen seizoen werd duidelijk dat Benoot zijn toezeggingen niet kon nakomen, wat te merken was in zijn prestaties op en naast de fiets."

Dinsdagavond meldde Jumbo-Visma dat Benoot de komende twee seizoenen voor de Nederlandse wielerploeg gaat rijden. "Tiesj stond al enige jaren op onze lijst met potentiële versterkingen. Toen duidelijk werd dat hij op de markt kwam, hebben we niet geaarzeld", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

De laatste jaren vertrokken ook Marcel Kittel, Tom Dumoulin, Michael Matthews, Marc Hirschi, Warren Barguil, Edward Theuns en Ilan Van Wilder om uiteenlopende redenen voor de einddatum van hun contract bij DSM en voorganger Sunweb. In het wielrennen is het erg ongebruikelijk dat een contract niet wordt uitgediend.

Het Duits-Nederlandse DSM staat bekend om zijn wetenschappelijke benadering van de sport. Renners krijgen een strikt schema voor training, voeding en rust waar ze zich aan dienen te houden. Daarnaast gaat het ploegbelang er altijd boven het individuele belang.

Benoot noemt DSM 'veeleisend'

De 27-jarige Benoot reed twee jaar bij de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. De Vlaming begon nog sterk met een etappezege en een tweede plek in het eindklassement van Parijs-Nice, maar dit jaar vielen zijn prestaties tegen.

"Het is leuk om van dit team deel uit te maken, maar ook veeleisend", zegt Benoot op de website van DSM. "Dat bedoel ik niet negatief tegenover het team. De staf en specialisten zijn juist erg gepassioneerd en daarom kunnen renners veel uit zichzelf halen."

"Ik slaagde er gewoon niet in om er helemaal voor te gaan. Ik wens het team en mijn collega's het allerbeste."

Jumbo-Visma werd al enige tijd in verband gebracht met Benoot, die kopman Wout van Aert moet gaan bijstaan in de klassiekers. Hij zal ook een voorname rol in de etappekoersen krijgen.