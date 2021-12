Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft het sprintklassement van de Champions League op zijn naam geschreven. De regerend wereld- en olympisch kampioen eindigde bij de vierde en laatste wedstrijd in Londen als eerste op de sprint. Op de keirin werd Lavreysen tweede.

In de eindstand kwam Lavreysen door die resultaten uit op 147 punten. De Duitser Stefan Bötticher werd tweede met 133 punten.

Jeffrey Hoogland, de andere Nederlandse deelnemer in de wedstrijdenreeks, was afwezig in Londen. Hij is de partner van Shanne Braspennincx, die net als teamgenote Laurine van Riessen positief testte op het coronavirus en daarom niet konden deelnemen in Londen. Hoogland had zelf niet positief getest, maar was afgeraden om naar Londen te reizen. In het klassement kwam Hoogland uit op plek elf met 47 punten.

Bij de duuronderdelen won Roy Eefting de scratch en eindigde de Nederlander als derde op de afvalkoers. Eefting schoof in het klassement van de duuronderdelen op naar de achtste plek.

De vier winnaars van de Champions League, met tweede van links Harrie Lavreijsen. De vier winnaars van de Champions League, met tweede van links Harrie Lavreijsen. Foto: Getty

Wild eindigt als tweede bij duuronderdelen

Kirsten Wild verzekerde zich van de tweede plaats in de eindstand bij de duuronderdelen. De 39-jarige wielrenster, die stopt na dit jaar, werd vijfde op de scratch en tweede op de afvalkoers. Wild verzamelde in totaal 100 punten. De Britse Katie Archibald won met 145 punten.

Het sprintkampioenschap bij de vrouwen werd gewonnen door de Duitse Emma Hinze. De wedstrijd in Londen was de laatste van de reeks van de Champions League die dit jaar voor het eerst georganiseerd werd. De laatste ontmoeting volgende week in Israël is afgelast vanwege de oplopende coronacijfers.