Harrie Lavreysen blijft ruim aan de leiding in het sprintklassement van de Champions League. De regerend wereld- en olympisch kampioen was vrijdag in Londen de snelste op het onderdeel sprint. Later op de avond eindigde Lavreysen als vierde op de keirin.

Lavreysen leidt het sprintklassement met 110 punten. Hij zag zijn concurrent Stefan Bötticher uit Duitsland wel iets dichterbij komen.

De Duitser verloor de finale van de sprint van de olympisch en wereldkampioen, maar won de keirin, het onderdeel waarop zes renners eerst achter een derny rijden en daarna sprinten om de winst. Bötticher staat tweede met 96 punten.

Jeffrey Hoogland, de andere Nederlandse deelnemer in de Champions League, was afwezig in Londen. Hij is de partner van Shanne Braspennincx, die net als teamgenote Laurine van Riessen positief testte op het coronavirus en daarom niet konden deelnemen. Hoogland had zelf niet positief getest, maar was afgeraden om naar Londen te reizen.

Sprintklassement Champions League baanwielrennen mannen 1. Harrie Lavreysen (Ned) 110 punten

2. Stefan Bötticher (Dui) 96 punten

3. Vasilijus Lendel (Lit) 64 punten

4. Nicholas Paul (Tri) 56 punten

5. Mikhail Lakovlev (Rus) 52 punten

6. Jeffrey Hoogland (Ned) 47 punten

Derde plaats voor Wild

Kirsten Wild staat derde in het klassement van de nummers met uithoudingsvermogen bij de vrouwen. Ze boekte in Londen een zege en een tweede plaats. Met 72 punten heeft ze een ruime achterstand op de Britse klassementsleider Katie Archibald (108 punten).

Zondag worden in Londen de laatste wedstrijden van de Champions League gehouden. Het evenement wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd.