Matthijs Büchli stopt als baansprinter. De 28-jarige Noord-Hollander, die vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro zilver pakte op de keirin en deel uitmaakte van de gouden teamsprintploeg in Tokio, gaat voor de wegformatie van BEAT Cycling rijden.

"De afgelopen twaalf jaar als sprinter op de baan waren geweldig, maar ik ben het de laatste jaren ook eentonig gaan vinden. Dat gecombineerd met het behalen van vrijwel al mijn doelen, geeft mij het gevoel dat het cirkeltje voor mij als sprinter rond is", vertelt Büchli donderdag op de website van BEAT.

Dat hij niet meer zal uitkomen op de sprintonderdelen, hoeft geen definitief afscheid van de baan te beteken. "Ik kijk ernaar uit om mezelf om te vormen naar een duurrenner. Voornamelijk op de weg, maar ik kijk ook met een schuin oog naar de duuronderdelen op de baan."

De partner van baanrenster en oud-schaatsster Laurine van Riessen startte dit najaar al in de Ster van Zwolle en reed zijn eerste wegkoers bij de eliterenners uit. "Ik had al de nodige ervaring opgedaan bij de nieuwelingen en junioren. Het was mooi om na zeker tien jaar weer eens een echte wegwedstrijd te rijden. Het voelde als vanouds."

Büchli werd in 2016 in Rio knap tweede achter de Brit Jason Kenny. Drie jaar later pakte hij in het Poolse Pruszków zijn enige individuele wereldtitel, eveneens op de keirin. Dit jaar maakte de sprinter deel uit van de baanploeg die olympisch goud won in Tokio, al kwam hij alleen in de kwalificatieronde in actie.