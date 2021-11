Deceuninck blijft toch actief als geldschieter in het wielrennen. Het Belgische bedrijft verruilt de ploeg van Patrick Lefevere voor Alpecin-Fenix, het team van kopman Mathieu van der Poel.

Deceuninck maakte in mei al bekend dat het na drie jaar zou stoppen als hoofdsponsor van de Belgische ploeg die de afgelopen seizoenen zeer succesvol was onder de naam Deceuninck-Quick-Step.

Het West-Vlaamse bedrijf maakt nu een opvallende overstap naar Alpecin-Fenix. De ploeg van de Belgische managers Philip en Christoph Roodhooft meldt dinsdag dat Deceuninck voor vier jaar heeft getekend als cosponsor. Alpecin en Fenix blijven de (naamgevende) hoofdsponsoren.

"We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar we zitten nog niet aan het einde van onze reis", zegt Philip Roodhooft. "Met Deceuninck kunnen we ons huidige niveau behouden en onze toekomstige ambities blijven ontwikkelen."

Alpecin-Fenix is aan de hand van Van der Poel uitgegroeid tot een van de succesvolste ploegen in het wielrennen. De broers Roodhooft hebben een wegploeg voor mannen en vrouwen en zijn met hun team ook actief in het veldrijden en het mountainbiken.

Lefevere verlengde het contract met zijn andere hoofdsponsor Quick-Step in mei al met zes jaar. De ploeg gaat volgend jaar Quick-Step-Alpha Vinyl heten.