Theo Bos stopt met wielrennen. De 38-jarige meervoudig wereldkampioen op de baan gaat aan de slag als bondscoach van de Chinese baanwielrenners, zo vertelt hij maandag tegen het AD.

"De laatste jaren beleefde ik topsport eigenlijk op een minimale manier: zonder druk, stress of verwachtingen", aldus Bos. "Ik kon meestal nog wel een prijsje meepakken, maar ik merkte dat dat steeds lastiger werd. Als je ziet hoe hard er tegenwoordig wordt gereden, dan moet ik realistisch zijn: dat zit er niet meer in."

Bos boekte zijn grootste succes in het eerste decennium van deze eeuw. In 2004, 2006 en 2007 werd hij wereldkampioen sprint er was ook olympisch zilver in Athene. Hij ging in 2004 voor goud in de Griekse hoofdstad, maar redde het niet in de finale. Vier jaar later op de Spelen in Peking maakte een val een einde aan zijn droom om olympisch kampioen te worden.

Een jaar later maakte Bos de overstap naar de weg, maar daar had hij minder succes. Hij sprintte alleen naar overwinningen in kleinere rondes als de Eneco Tour, de Ronde van Turkije en de Ronde van Polen. In totaal boekte hij 37 zeges.

Er volgde een terugkeer naar de baan in 2016. Hij deed dat jaar met de teamsprinters mee aan de Spelen in Rio de Janeiro, maar een medaille zat er niet in. Afgelopen zomer pakten de teamsprinters in Tokio wel olympisch goud. Bos was daar graag bij geweest, maar hij slaagde er niet in zich te plaatsen.