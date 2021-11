Theo Bos stopt met wielrennen. De 38-jarige meervoudig wereldkampioen op de baan gaat aan de slag als bondscoach van de Chinese baanwielrenners, vertelt hij maandag tegen het AD.

"De laatste jaren beleefde ik topsport eigenlijk op een minimale manier: zonder druk, stress of verwachtingen", aldus Bos. "Ik kon meestal nog wel een prijsje meepakken, maar ik merkte dat dat steeds lastiger werd. Als je ziet hoe hard er tegenwoordig wordt gereden, dan moet ik realistisch zijn: dat zit er niet meer in."

Bos boekte zijn grootste succes in het eerste decennium van deze eeuw. In 2004, 2006 en 2007 werd hij wereldkampioen sprint en er was ook olympisch zilver in Athene.

Hij ging in 2004 voor goud in de Griekse hoofdstad, maar redde het niet in de finale. Vier jaar later op de Spelen in Peking maakte een val een einde aan zijn droom om olympisch kampioen te worden.

Theo Bos met olympisch zilver op de Spelen van 2004. Theo Bos met olympisch zilver op de Spelen van 2004. Foto: ANP

Bos plaatste zich niet voor Spelen Tokio

Een jaar later maakte Bos de overstap naar de weg, maar daar had hij minder succes. Hij sprintte wel naar overwinningen in kleinere rondes als de Eneco Tour (nu de Benelux Tour), de Ronde van Turkije en de Ronde van Polen. In totaal boekte hij 37 zeges op de weg.

Bos deed één keer mee aan de Vuelta a España (in 2010 namens Cervélo) en één keer aan de Giro d'Italia (in 2012 namens Rabobank), maar reed die allebei niet uit.

Er volgde een terugkeer naar de baan in 2016. Bos deed dat jaar met de teamsprinters mee aan de Spelen in Rio de Janeiro, maar een medaille zat er niet in. Afgelopen zomer pakten de teamsprinters in Tokio wel olympisch goud. Bos was daar graag bij geweest, maar hij slaagde er niet in zich te plaatsen.

Theo Bos sprint naar winst in de Ronde van Polen van 2014. Theo Bos sprint naar winst in de Ronde van Polen van 2014. Foto: ANP

'Er is meer uit te halen'

Bos dacht al langer aan stoppen en de aanbieding van de Chinese bond gaf hem het laatste zetje. "Ik haalde de laatste tijd zelf het meeste voldoening uit het rijden van keirinwedstrijden in Japan, maar daar kun je als buitenlander al twee jaar niet meer aan meedoen vanwege corona. Dus ik twijfelde al. En toen kwam deze kans voorbij."

Bos werd ook gepolst door de Japanse bond, maar na lange gesprekken koos hij voor China. "Ik krijg in China de opdracht om te verjongen en te innoveren. Er is zó veel potentieel, er zijn zo veel middelen. Er is meer uit te halen dan dat er nu uitkomt."

Behalve de drie wereldtitels als sprinter, veroverde Bos op de baan ook nog WK-goud op de 1 kilometer tijdrit (2005) en de keirin (2006). Zijn laatste titel pakte hij deze maand met de teamsprinters van zijn ploeg BEAT Cycling bij de NK in Apeldoorn.