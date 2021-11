Lucinda Brand heeft zondag in het Franse Besançon op overtuigende wijze de achtste veldritcross om de wereldbeker gewonnen. Voor de wereldkampioene van Baloise Trek Lions was het haar tweede overwinning van het weekend.

Brand won zaterdag ook al een cross in Kortrijk om de X2O-Trofee. Haar overwinning in Besançon betekende haar derde zege in de competitie over in totaal zestien wedstrijden.

De overwinning op Franse bodem deed denken aan de manier waarop Brand vorige week in Merksplas een overwinning in de Superprestige boekte. Ze nam vroeg afstand en werd niet meer teruggehaald.

Ook nu reed ze vrijwel van start tot finish alleen voorop. De Canadese Maghalie Rochette verraste met de tweede plaats. Denise Betsema finishte als derde in Frankrijk. Ook Puck Pieterse (vijfde), Inge van der Heijden (zesde) en Shirin van Anrooij (achtste) finishten in de top tien.

Brand heeft de leiding in het wereldbekerklassement. De Rotterdamse staat eerste met 212 punten, voor Betsema (198) en Pieterse (161). De Hongaarse Kata Blanka Vas is op de vierde plaats de eerste niet-Nederlandse rijdster.

Bij de mannen ging de zege weer eens naar Eli Iserbyt. De Belg profiteerde optimaal van een slippertje van zijn landgenoot Toon Aerts in de voorlaatste ronde, die onderuit ging in de modder. Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwamen niet in actie in Frankrijk.