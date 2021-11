Harrie Lavreysen heeft zijn leidende positie in het sprintklassement van de Champions League baanwielrennen verstevigd. De Brabander was zaterdag in het Litouwse Panevezys in de tweede wedstrijd uit de nieuwe reeks de snelste op het onderdeel keirin.

Drie weken geleden op Mallorca moest Lavreysen de Duitser Stefan Bötticher nog voorlaten, maar won hij wel het sprinttoernooi. Dat toernooi vindt in de Cido Arena van Panevezys later op de avond plaats.

Op de keirin, het onderdeel waarop zes renners eerst achter een derny rijden en daarna sprinten om de winst, hield Lavreysen landgenoot Jeffrey Hoogland en Bötticher achter zich. De 24-jarige Lavreysen was als regerend wereldkampioen op de sprint, teamsprint en keirin al van start gegaan als de grote favoriet.

Bij de vrouwen slaagden Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen er niet in zich te plaatsen voor de halve finales.