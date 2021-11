Egan Bernal doet volgend jaar weer mee aan de Tour de France. De klimmer van INEOS Grenadiers, in 2019 winnaar van de Ronde van Frankrijk, koos dit seizoen voor de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

De 24-jarige Colombiaan schreef de Giro op zijn naam en won ook twee ritten. Bernal nam daarna een lange pauze om te herstellen van onder meer rugklachten. In de Ronde van Spanje, gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma, werd hij zesde.

"Onze voorbereidingen op volgend jaar zijn gericht op de Tour", zegt Bernal tegen Mundo Ciclístico. "We moeten terugkomen op de weg die we in 2019 hebben ingezet, maar waarvan we een beetje zijn afgedwaald."

Bernal kon vorig jaar niet imponeren in de Tour de France en besloot de koers voor aanvang van de zeventiende etappe te verlaten. In 2019 won hij de Ronde van Frankrijk nog door Geraint Thomas en Steven Kruijswijk in het klassement achter zich te laten.

Op dit moment bereidt Bernal zich in eigen land voor op het nieuwe seizoen. Hij gaat over een paar weken naar Spanje om te trainen.

De Tour de France start dit jaar op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De Sloveen Tadej Pogacar won de laatste twee edities.