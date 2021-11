Peter Sagan heeft een boete van duizenden euro's gekregen voor het verwonden van een agent en het overtreden van de avondklok in april in Monaco. De Slowaak bevestigt maandag het nieuws van het Franse Nice-Matin en gaat diep door het stof.

Volgens media in Frankrijk en Monaco was de 31-jarige Sagan dronken toen hij eind april vlak na middernacht werd aangehouden door de politie voor het schenden van de avondklok. Hij zat op dat moment met zijn broer in een auto, op de bijrijdersstoel.

Sagan zou zich hevig hebben verzet tegen zijn arrestatie, naar verluidt omdat hij bang was dat hij gedwongen zou worden tot een vaccinatie tegen COVID-19. Daarbij raakte een agent gewond aan zijn hand. De drievoudig wereldkampioen op de weg kon zich enkele uren na zijn aanhouding niks meer herinneren van zijn gedrag, maar hij bevestigt het incident maanden later wel.

"Ik wil mijn diepste verontschuldigingen aanbieden voor die avond op 25 april", schrijft Sagan maandag in een verklaring op Facebook. "Het was een nare ervaring die me stof tot nadenken heeft gegeven. Ik heb er waardevolle lessen uit getrokken. Het spijt me heel erg. Dit zal me nooit meer gebeuren."

Een rechter in Monaco legde Sagan een boete van 5.000 euro op voor het verwonden van de agent. Daar kwam nog een boete van 100 euro bij voor het schenden van de avondklok en hij moet 1.500 euro aan juridische kosten betalen.

Ten tijde van het incident stond Sagan onder contract bij BORA-hansgrohe. De twaalfvoudig etappewinnaar in de Tour de France rijdt vanaf volgend seizoen voor Team TotalEnergies, de ploeg waar ook Niki Terpstra onder contract staat.