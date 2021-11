Mark Cavendish heeft zondag twee gebroken ribben en een kleine klaplong opgelopen bij een zwaar ongeluk tijdens de Zesdaagse van Gent. Dat laat zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step maandag weten in een verklaring.

De 36-jarige Cavendish kwam op de slotdag van het prestigieuze baantoernooi in Gent ten val, waar hij samen met zijn partner Iljo Keisse de koppelkoers reed.

De Brit tuimelde hard over Lasse Norman Hansen, nadat de Deen van zijn fiets gereden was door Kenny De Ketele. Laatstgenoemde week op de piste op een opmerkelijke manier uit. Dat deed hij waarschijnlijk omdat het er glad was doordat er een flesje water op de baan was gekomen.

Cavendish werd op de baan behandeld, maar kon zelfstandig opstaan en nam al zwaaiend afscheid van het publiek. Hij werd wel per brancard naar het ziekenhuis gebracht, waar hij volgens zijn vrouw Peta Todd in de nacht van zondag op maandag op een intensive care verbleef.

Deceuninck-Quick-Step meldt dat Cavendish maandag of dinsdag uit het ziekenhuis wordt ontslagen, waarna hem een revalidatie wacht. De Belgische ploeg meldt niet hoelang het herstel van de 34-voudig ritwinnaar van de Tour de France gaat duren.

Voor Cavendish is de zware val in Gent een dramatisch einde van een succesvol seizoen. Na jaren in de anonimiteit won hij vier etappes in de Tour de France. Het is nog niet duidelijk of hij ook langer in dienst van Deceuninck-Quick-Step rijdt. Hij onderhandelt nog met zijn ploegbaas Patrick Lefevere over zijn contract.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de valpartij van Cavendish te bekijken.