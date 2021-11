Annemarie Worst heeft zondag haar eerste zege van het seizoen geboekt. De Nederlandse veldrijdster was bij de wereldbeker in Koksijde sterker dan een grote groep landgenotes.

De eerste negen vrouwen in de uitslag van de Duinencross kwamen uit Nederland. De Amerikaanse Clara Honsinger was op plek tien de eerste niet-Nederlandse.

Worst toonde zich de beste in het zand van Koksijde. De 25-jarige Nunspeetse, die dit seizoen een lastige start kende, had op de streep een voorsprong van zeventien seconden op zandspecialiste Denise Betsema en pakte haar eerste overwinning sinds 31 oktober vorig jaar (Koppenbergcross).

Lucinda Brand kwam op 27 seconden als derde over de streep. Voor de regerend wereldkampioene kwam er een einde aan een reeks van vier zeges op rij. Ze won achtereenvolgens bij het EK, in Niel (Superprestige), in Tábor (wereldbeker) en in Merksplas (Superprestige).

Shirin van Anrooij, Ceylin del Carmen Alvarado, Fem van Empel, Puck Pieterse, Inge van der Heijden en Yara Kastelijn eindigden op de plekken vier tot en met negen.

In het wereldbekerklassement gaat Brand nog steeds aan de leiding. Ze heeft een voorsprong van veertien punten op Betsema. Worst steeg naar de vijfde plaats. Volgende week is de achtste wereldbekercross, dan in het Franse Besançon.