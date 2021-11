De wereldbeker veldrijden in Tábor is zondag in een Nederlands succes geëindigd. Bij de mannen ging de winst naar Lars van der Haar, terwijl Lucinda Brand de beste was in de vrouwencross.

Van der Haar vocht bij de mannen een duel uit met Eli Iserbyt. De Europees kampioen nam in de achtste en laatste ronde afstand van Iserbyt en had op de streep een voorsprong van elf seconden op de Belg. Quinten Hermans werd derde op vijftien seconden.

Corné van Kessel was de tweede Nederlander in de top tien bij de cross in Tsjechië. De dertigjarige Brabander kwam als zevende over de finish.

De dertigjarige Van der Haar verkeert in uitstekende vorm. De Nederlander werd vorige week in Drenthe voor de tweede keer in zijn carrière Europees kampioen. In Tábor boekte hij zijn eerste wereldbekerzege sinds januari 2017 (Hoogerheide).

In het wereldbekerklassement gaat Iserbyt nog steeds aan de leiding. De Belg won drie van de zes races en heeft een voorsprong van 51 punten op de nieuwe nummer twee Van der Haar.

Lucinda Brand stond op de hoogste trede bij een Nederlands podium. Foto: AFP

Nederlandse vrouwen domineren in Tsjechië

Bij de vrouwen maakten zes rijdsters in de zesde en laatste ronde nog kans op de zege. De 32-jarige Brand plaatste een ultieme demarrage en had op de streep een kleine voorsprong op haar concurrentes.

De top vijf was volledig Nederlands. Puck Pieterse won op drie seconden van wereld- en Europees kampioene Brand de sprint om de tweede plaats. Annemarie Worst eindigde als derde, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado vierde werd.

Brand deelde voor dit weekend de leiding in het wereldbekerklassement met Denise Betsema, maar de Texelse werd zondag slechts vijfde. Brand, die haar tweede wereldbekerzege van het seizoen boekte, heeft nu een voorsprong van negentien punten op Betsema.

"Ik moest in de wedstrijd een plan bedenken", zei Brand. "Omdat het zo'n snel parcours was, was het moeilijk om een verschil te maken. Zeker omdat Puck maar bleef aanzetten."

Haar tactiek slaagde in de slotronde, nadat Pieterse in de voorlaatste ronde een poging had gedaan definitief weg te rijden bij haar concurrentes. "Ik had vooraf bepaald dat ik het op dat moment wilde proberen", vertelde de negentienjarige Pieterse, die derde in de wereldbekerstand staat.

