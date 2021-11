Wielrenner Jan Maas vervolgt zijn loopbaan op WorldTour-niveau bij de Australische ploeg Team BikeExchange. De Nederlander reed de afgelopen drie seizoenen voor Leopard Pro Cycling, een Continental-team.

"Het was echt een leuke verrassing om te horen dat ik deel zou uitmaken van het team, maar ik had er vertrouwen in omdat ik een heel goed seizoen achter de rug heb. Het is een droom die uitkomt", zegt de 25-jarige Maas.

"Ik denk dat Team BikeExchange een van de beste teams ter wereld is. Tijdens het afgelopen seizoen heb ik een paar races gereden met mijn toekomstige teamgenoten en ze zien eruit als een professionele en hechte familie. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten en alle stafleden te ontmoeten."

Maas kwam in het verleden uit voor de opleidingsploeg van Rabobank. In 2014 werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. Maas reed in 2018 als stagiair van Jumbo-Visma (toen nog Lotto-Jumbo) al wedstrijden in de WorldTour.

"Sindsdien is hij steeds sterker geworden, met toptiennoteringen in prestigieuze Pro Continental-wedstrijden over heel Europa", aldus zijn nieuwe ploeg. Dit jaar werd Maas bij de senioren achtste op de NK in Drenthe.