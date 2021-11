Niki Terpstra rijdt ook volgend seizoen voor TotalEnergies. De Nederlander heeft zijn contract bij de Franse wielerploeg met een jaar verlengd, zegt hij vrijdag in gesprek met het AD.

"Ik blijf nog een jaartje bij Total. Meerdere mensen waren bang dat ik zou stoppen, maar dat was nooit de planning. Ik heb het eigenlijk nooit overwogen", aldus de 37-jarige Terpstra in de podcast van het AD.

De Noord-Hollander rijdt sinds 2019 voor TotalEnergies, dat toen nog Total Direct Energie heette. Terpstra beleefde een vrij anoniem 2021. Hij boekte afgelopen seizoen geen overwinning en werd niet opgenomen in de selectie voor de Tour de France.

In augustus was Terpstra dicht bij de eerste overwinning in drie jaar, maar hij eindigde in de vierde en laatste etappe van de Arctic Race of Norway als tweede.

Terpstra boekte de grootste successen uit zijn loopbaan in dienst van het huidige Deceuninck–Quick-Step. Hij schreef in 2014 Parijs-Roubaix op zijn naam en vier jaar later kwam de klassiekerspecialist als eerste over de streep in de Ronde van Vlaanderen.

Bij TotalEnergies krijgt Terpstra volgend seizoen te maken met Peter Sagan. De Slowaak komt over van BORA-hansgrohe en tekende een contract voor twee jaar bij de UCI ProTeam-formatie.