Ruim 150.000 wielertalenten deden dit najaar thuis op de hometrainer mee aan de Zwift Academy. De tien besten (vijf mannen en vijf vrouwen) krijgen komende week op Mallorca de kans om een profcontract te verdienen. Maud Oudeman en Willemijn Prins (beiden 18 jaar) behoren tot de finalisten.

In de garage van haar ouderlijk huis in Nijmegen zwoegde Oudeman op de hometrainer voor een tv-scherm tijdens de twaalf work-outs van de Zwift Academy. "Ik moest echt tot het gaatje gaan, er zaten een paar heel zware tests bij", vertelt ze aan NU.nl.

Het wielertalent had nooit gedacht bij de beste vijf vrouwen te komen. "Een paar weken geleden werd ik door wielerploeg CANYON//SRAM gevraagd voor een video-interview. Daar kwam de Poolse toprenster Katarzyna Niewiadoma opeens bij en zij vertelde dat ik in de finale stond. Ik schrok daar heel erg van en was natuurlijk heel erg blij."

De verbazing werd nog groter toen bleek dat ook Prins tot de finalisten behoorde. De twee rensters zijn ploeggenoten bij Talent Cycling. "We wisten van elkaar niet eens dat we meededen. Pas toen op sociale media de finalisten bekend gemaakt werden, zag ik dat Willemijn er ook bij was. Dat was heel grappig."

Prins deed de work-outs in de woonkamer van haar ouderlijk huis in Zwolle, met haar vader (en tevens coach) op de bank om aanwijzingen te geven. Zij was net zo verbaasd dat ze bij de beste vijf zat. "Ik had wat last van fysieke ongemakken, waardoor ik niet in topvorm was. Daarom had ik echt niet gedacht dat ik zo ver zou komen."

De vijf finalisten van de vrouwen bij de Zwift Challenge. De vijf finalisten van de vrouwen bij de Zwift Challenge. Foto: Zwift

Data van finalisten zit op WorldTour-niveau

Al vijf jaar krijgt de winnaar van de Zwift-challenge een profcontract. In coronatijd steeg de populariteit van het online wielerplatform behoorlijk, met een recordaantal deelnemers van 150.000 aan deze editie tot gevolg.

"We zien elk jaar het niveau stijgen", zegt een woordvoerder van CANYON//SRAM. "De data van de finalisten van dit jaar zitten allemaal op WorldTour-niveau."

Dat de Zwift Academy een goede manier is om talent te ontdekken, bleek vorig jaar wel. De Australiër Jay Vine won bij de mannen en verdiende zo een contract bij Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel. In zijn debuutjaar maakte hij indruk met onder meer een tweede plaats in het eindklassement in de Ronde van Turkije en een derde plaats in een zware Vuelta-etappe.

Zwift wordt dan ook steeds meer gezien als een kweekvijver voor wielertalent. De data van de deelnemers kunnen gemakkelijk worden vergeleken en er zijn ook digitale wedstrijden.

Zwift-races wonnen tijdens de lockdowns in de coronatijd wereldwijd flink aan populariteit. Zwift-races wonnen tijdens de lockdowns in de coronatijd wereldwijd flink aan populariteit. Foto: Getty

'Ik kon de profs goed bijhouden op Zwift'

Prins was er al vroeg bij. "Ik zit sinds 2016 op Zwift en in 2017 werd ik Nederlands kampioen bij de vrouwen, ik was toen pas veertien jaar", vertelt de Zwolse.

Bij de ouders van Oudeman staat het Zwift-apparaat al tweeënhalf jaar in de garage. "In de coronatijd deden sommige profs mee aan de digitale wedstrijden", vertelt ze. "Ik kon ze heel goed bijhouden, dat gaf me vertrouwen."

Mede daardoor besloot ze zich op het wielrennen te focussen, voorheen deed Oudeman aan triatlons. Prins begon al met wielrennen toen ze negen jaar was, enthousiast geworden door haar fietsende vader.

Bij de vijf finalisten bij de mannen zitten geen Nederlanders. De winnaar krijgt een contract bij Alpecin-Fenix. Bij de vijf finalisten bij de mannen zitten geen Nederlanders. De winnaar krijgt een contract bij Alpecin-Fenix. Foto: Zwift

Oudeman en Prins dromen van profcontract

Oudeman en Prins strijden op Mallorca met twee Australische vrouwen en een renster uit Bermuda om het profcontract. "Ik heb er gewoon heel veel zin in, vooral om een week lang deel uit te maken van een profteam. Dat wordt een onvergetelijke ervaring", zegt Oudeman.

"Ik ben super dankbaar dat ik deze kans krijg van Zwift en CANYON//SRAM. Het is voor mij echt een droom om profrenster te worden."

Ook Prins ambieert al jaren een carrière in de topsport. "Dit is echt mijn ultieme droom. Zeker omdat het bij CANYON//SRAM is, ik ben fan van die ploeg sinds 2018, toen ze wereldkampioen ploegentijdrit werden."

"Het lijkt me ontzettend leerzaam om een week in het trainingskamp met de toprensters op te trekken. Ik ga er gewoon van genieten om deel uit te maken van het team."

Oudeman en Prins vertrekken zaterdag naar Mallorca, waar ze de hele week trainen met het profteam en allerlei tests moeten uitvoeren. Op 17 december wordt bekendgemaakt wie het profcontract krijgt.